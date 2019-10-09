Vinculan a proceso a dos delincuentes

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Luego de que agentes de la Policía Investigadora del Estado cumplieran dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas señaladas por su probable participación por el delito de robo en una vivienda, fueron vinculados a proceso penal, y quedaron en prisión preventiva como medida cautelar.

En este caso los ladrones sustrajeron tres teléfonos celulares, una cadena de plata y un bolso con la cantidad de 600 pesos en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como ‘‘El Bimbo’’ y ‘‘El Nezcai’’ a quienes se les acusa del robo de tres celulares, de la marca LG, Blue y Alcatel, además de una cadena de plata y un bolso de mano de mujer que en su interior contenía 600 pesos de una vecina de la Obrera dos de este mineral de Palaú.

Estos hechos se registraron el pasado mes de julio del presente año cuando la vecina identificada con el nombre de Erika ‘‘N’’ acompañada de su familia se encontraban durmiendo al interior de su vivienda ubicada en la calle Argentina de la colonia Obrera dos de este mineral cuando de repente sintieron que alguien se metió a su domicilio.

Al levantarse nomas observaron a dos sujetos que salían del patio de la propiedad y al observar en su vivienda se dieron cuenta que les habían robado.

Motivo por el cual dicho caso se presentó ante el Juez de control y se libraron las órdenes de aprehensión en contra de los dos sujetos. Mismos que fueron cumplimentadas por loa agentes de la Policía Ministerial del Estado.