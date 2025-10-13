Óscar Ríos Ramírez fortalece la educación en San Juan de Sabinas con el programa 'Alcalde en tu Escuela'

Con el firme propósito de continuar fortaleciendo la educación en el municipio, el alcalde Óscar Ríos Ramírez retomó el programa 'Alcalde en tu Escuela', iniciativa que busca acercar a las autoridades municipales a las instituciones educativas y atender de manera directa las necesidades de los alumnos, docentes y padres de familia.

Durante más de 47 años de trayectoria en la labor social, el alcalde Ríos Ramírez ha colocado a la educación como eje central de su gestión, convencido de que invertir en las nuevas generaciones es invertir en el futuro de la comunidad. Con este programa, el presidente municipal busca mejorar la infraestructura, dotar de recursos y fomentar un ambiente educativo digno y seguro para los estudiantes de San Juan de Sabinas.

En esta ocasión, el alcalde visitó la Escuela Primaria 'Manuel Acuña' y el Jardín de Niños 'Miguel Hidalgo', ambas ubicadas en la localidad de Nueva Rosita. Durante las visitas, los alumnos realizaron presentaciones culturales y artísticas alusivas al Día de la Nación Pluricultural, mostrando con entusiasmo los valores y tradiciones que forman parte del patrimonio de México.

En su recorrido por el jardín de niños 'Miguel Hidalgo', Óscar Ríos Ramírez anunció que gestionará la construcción de una techumbre ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que el gobernador ha sido un aliado constante de la educación en la región y un soporte clave en las obras que benefician a la comunidad estudiantil. Por su parte, en la primaria 'Manuel Acuña', el alcalde atendió la solicitud de un minisplit, comprometiéndose a donarlo para mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos.

El programa 'Alcalde en tu Escuela' contempla la entrega de material deportivo, insumos de limpieza y mobiliario, así como la realización de trabajos de rehabilitación y mantenimiento general en los planteles educativos, siempre con el apoyo del personal docente y la participación activa de los padres de familia. Esta coordinación busca garantizar espacios dignos y seguros, donde los estudiantes puedan desarrollarse académica y socialmente.

Durante su intervención, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que la educación seguirá siendo una prioridad en su administración, y anunció que próximamente se pondrá en marcha la rehabilitación de la cancha de fútbol de la colonia Allende, con una inversión de 4 millones de pesos, beneficiando a niños, jóvenes y familias de la zona.

En las actividades participaron funcionarios municipales, autoridades educativas, docentes, padres de familia, alumnos y vecinos de la comunidad, quienes reconocieron el compromiso del presidente municipal con la educación y su permanente coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en favor del bienestar de los estudiantes.

Con estas acciones, el alcalde reafirma que la educación sigue siendo el eje fundamental de su trabajo, acercando apoyos, infraestructura y recursos a quienes forman parte del futuro de San Juan de Sabinas, demostrando que la política social bien ejecutada transforma vidas y fortalece comunidades.