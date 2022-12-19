Visitan Diana Haro y “Chuma” a familias

SABINAS, COAHUILA.- Para estrechar lazos de hermandad, cercanía y amistad con familias de la región carbonífera el diputado local Jesús María Montemayor Garza y la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez convivieron con familias de las colonias de Sabinas, Cloete y Agujita y otras comunidades, llevaron un mensaje de humanismo y amor en vísperas de Navidad.

Pero más que todo fomentar la cercanía con la gente, escucharlos durante estos recorridos, el diputado local por el III distrito les refrendó que está enfocado a responder por los compromisos que se hizo en la región carbonífera, escucho los planteamientos que las familias le hicieron en cada uno de los domicilios en donde acudieron.

Por su parte la alcaldesa agradeció el respaldo de la población en su primer año de trabajo con el municipio e hizo el compromiso de redoblar esfuerzos en el próximo año que viene, para cumplir con sus metas.

Coincidieron que la cercanía con la gente es muy importante pues es ahí donde se palpan las principales carencias y agregaron que el compromiso con la ciudadanía es fundamental. "Precisamente con la gente donde los escuchamos en sus peticiones, es necesario atenderlos en territorio, como debe ser, en cercanía, de frente".

Montemayor Garza habló de su trabajo legislativo y señaló "además de enfocarnos, a través de las diferentes comisiones como en la de finanzas al análisis de los temas sobre los municipios de Coahuila”.

Se analizan a conciencia las aportaciones del estado a cada uno de los municipios, dijo, la responsabilidad de los ciudadanos es antes que cualquier decisión que se tome, agregó que el trabajo en equipo siempre dará buenos resultados y destacó como en el caso de la alcaldesa Diana Haro Martínez y también por parte del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís porque brinda atención a los 38 municipios del estado sin distingo de color, ha presentado iniciativas muy relevantes que se aplican al cien por ciento.