Visitan Parque Santa María

NUEVA ROSITA, COAH. Ante las altas temperaturas que se registran el parque recreativo Santa María, es uno de los lugares más concurridos por la gran cantidad de paseantes que acuden a este lugar de esparcimiento.

Este lugar es uno de los parques recreativos más visitado por los turistas que otros lugares, que debido a la pandemia permaneció cerrado al público por espacio de dos años, después de la apertura acuden infinidad de familias.

Javier Solís Sánchez, comisariado ejidal de dicho ejido, hizo la invitación al público en general para que visiten este lugar de esparcimiento, el costo de la entrada es de 20 pesos y menores de 12 años de edad entrarán gratis.

El parque que se ubica en el río Sabinas cuenta con asadores, sanitarios portátiles al igual que mesa bancos de cemento para comodidad de los paseantes, la apertura es desde las 9.00 de la mañana.

El parque recreativo de Santa María, es un lugar donde puede convivir las familias sin que tengan que viajar hacia otros lugares fuera del Estado de Coahuila.

Solís Sánchez, recomendó a los visitantes que cuiden la vegetación y no enciendan fogatas cerca de los árboles y además cuiden del mobiliario que se les facilitará durante su estancia.