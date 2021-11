Vive ´Ale´ en los recuerdos

NUEVA ROSITA, COAH. - Con la intención de honrar la memoria de su pequeña alumna fallecida, un profesor de preescolar, dio vida a un dibujo que la niña le regaló hace algún tiempo, la noble acción rápida se viralizó en redes sociales

Iván de Luna, es el profesor que, quiso darle vida a un significativo dibujo que, la pequeña estudiante había realizado para él, esto antes de que perdiera la vida a causa de una enfermedad.

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí" citó en su cuenta de Facebook, el profesor.

La publicación causó gran consternación entre la ciudadanía, no sólo de la localidad si no a nivel nacional, por lo que la gran acción del profesor Neorrositense tocó los corazones de miles de personas.

Finalmente, el docente explicó que nunca imaginó que su acto conmemorativo, llegaría a ser tan vital, por lo que afirmó sentirse muy afortunado e haber conocido a "Ale", su pequeña alumna que lo inspiró a hacer su disfraz.

