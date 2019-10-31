Volcadura en la “Premier”

NUEVA ROSITA, COAH.- Una volcadura registrada la tarde ayer sobre la autopista Premier, tramo, Nueva Rosita-Allende, arrojó una persona lesionada.

La unidad averiada es una Pick U, Dodge, Ram, modelo 2017, color blanco, placas ES 38 614 del estado de Coahuila.

Dicha unidad era conducida por Joel García Romo de 45 años de edad y domiciliado en calle Epifanio Ramos, sin número, zona centro del Municipio de Sabinas.

Esta persona resultó policintundido siendo auxiliado por los cuerpos de rescate y trasladado al nosocomio más cercano/

Elementos de la Policía Federal de Caminos abanderaron el lugar para evitar otro percance.

De igual forma la unidad fue remolcada y trasladada por una grúa a un corralón de la localidad, informaron los elementos policiacos.