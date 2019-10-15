Vuelca camión carbonero

NUEVA ROSITA, COAH.- Un camión carbonero se volcó en el Libramiento Norte dejando esparcido el mineral siendo retirado por elementos de Seguridad Pública y bomberos.

Omar Maldonado, conductor de la pesada unidad señaló a las autoridades policiacas que por esquivar a otro camión terminó volcándose.

El presunto responsable resultó con una crisis nerviosa el cual fue atendido por los paramédicos del cuerpo de bomberos, mientras que la unidad presentaba daños de consideración.

Mientras los oficiales hacían el levantamiento del mineral, el conductor de la unidad dijo que su patrón se haría responsable de los daños ocasionados.

Cabe señalar en el lugar se concentraron elementos de Seguridad Pública Municipal para atender este hecho.

Este es el tráiler volcado.