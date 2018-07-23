Vuelca joven y se incendia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada de este domingo una camioneta de la marca Ford, color blanca, con placas FA-24-595 se volcó e incendio a la altura del río Sabinas; el accidente dejó como resultado cuantiosos daños materiales.

El fuerte accidente se registró minutos antes de las 04:00 horas, a diez kilómetros de esta cabecera municipal sobre la carretera Múzquiz Boquillas del Carmen a la altura del río Sabinas.

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Testigos informaron que el vehículo iba a exceso de velocidad y repentinamente perdió el control.

De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta Ford, fue identificado por las autoridades policiacas, como Víctor Alfonso de 23 años de edad, vecino del barrio la Oferta, iba a exceso de velocidad para después perder el control de la unidad y dar un par de vueltas y finalmente incendiarse la unidad, de manera afortunada el chofer alcanzó a salir antes de que esta ardiera.

Al tramo del accidente arribaron elementos de la Policía Municipales y oficiales de Fuerza Coahuila y proximidad social, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor que fue localizado entre los matorrales a escasos metros de donde quedó la unidad incendiándose.

Además solicitaron la colaboración de bomberos, mismos que extinguieron el fuego mediante una pipa, al lugar también arribaron arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron al joven lesionado hacia la clínica del IMSS de esta ciudad.