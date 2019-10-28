Vuelca su versa

NUEVA ROSITA, COAH.- Un maestro originario de esta localidad y el cual se dirigía a su trabajo ubicado en la ciudad de Múzquiz volcó su unidad Versa sobre la carretera Múzquiz -Rosita a la altura de la UTRC.

Los hechos se registraron la mañana de ayer cuando Efraín Dávila Berrones se dirigía a su trabajo y aparentemente la unidad sufrió una falla mecánica originando la volcadura.

Así terminó la unidad Versa.

En este accidente solo se registraron daños materiales de consideración ya que el profesor resultó ileso, el cuerpo de bomberos acudió al lugar de los hechos y detectaron que el mentor se encontraba en perfectas condiciones de salud.

Los Elementos de Fuerza Coahuila tomaron conocimiento de los hechos, y al realizar las investigaciones el conductor de la unidad manifestó que al pretender tomar la curva que se localiza a la entrada de la Villa de San Juan de Sabinas, la unidad al parecer había sufrido una falla mecánica lo que originó el accidente.

El vehículo Versa fue trasladado al corralón de grúas de Agujita, mientras que el maestro fue trasladado a su domicilio para que se repusiera del susto sufrido por la volcadura.