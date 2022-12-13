Vuelven comercios a pedir cubrebocas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con los nuevos casos de covid 19 que se registran en la Región Carbonífera, algunos centros comerciales exigen a la clientela el uso del cubrebocas para evitar el contagio entre las personas que acuden a la tienda en las compras navideñas.

Desde ayer en los centros comerciales aparecieron las leyendas exigiendo el uso del cubrebocas a su clientela, algunos despistados no se percataron de la indicación y de cualquier manera les permitieron el acceso.

María Monreal clienta de un conocido centro comercial mencionó que es mínimo el número de personas que acuden a la tienda sin portar el tapa bocas, además expresó su temor de nuevamente resguardarse en sus domicilios.

De antemano la mayoría de las personas ya utilizan nuevamente el cubrebocas para evitar contagios del virus que nuevamente está causando estragos en la salud de la ciudadanía principalmente en menores y mayores de edad que aun no están inmunizados.

En los diarios reportes Estatales que se emiten se están registrando nuevos casos en la Región Carbonífera, por lo tanto mientras exista un solo caso positivo es señal de que virus del covid-19 continúa activo, por lo tanto hay que extremar precauciones.