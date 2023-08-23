Ya se terminó la canícula

NUEVA ROSITA, COAH.- Hoy jueves 24 de agosto culmina la canícula que trajo consigo temperaturas superiores a los 46 grados centígrados y pocas probabilidades de lluvia, dentro de los 40 días en que se registró este fenómeno cobró la vida de personas principalmente adultas por golpes de calor.

Se espera un respiro para los próximos días en cuestión de las temperaturas elevadas después de la ola de calor que azotó al territorio Mexicano, aunque los conocedores del tiempo como son los abuelos predicen la canícula "chiquita" que tiene duración de una semana.

Durante las últimas horas de la canícula, ayer se registraron temperaturas agradables en la Región Carbonífera que no llegaron ni a los 30 grados centígrados y esto se debe a las precipitaciones pluviales que se registraron la noche del martes que lograron refrescar el ambiente del intenso calor.

Además de muertes por golpes de calor que se registraron durante la canícula también provocó escasez de agua potable debido a que incrementó el consumo del vital líquido en los hogares para poder mitigar el sofocante calor que se registraron durante los 40 días en que duró este período.

Así que hoy llegó a su final la canícula que provocó temperaturas calcinantes que no se habían registrado en antaño así lo hicieron saber en su momento los abuelos que se mostraron preocupados por la ola de calor que causó muchos estragos en la salud de niños y personas de la tercera edad.