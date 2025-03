Abren filas de la Policía Municipal

ARTEAGA, COAHUILA. – La convocatoria para sumarse a las filas de la Policía Municipal de Arteaga fue extendida con el objetivo de captar a más aspirantes, informó el subdirector de la corporación, José Luis Arzola.

El proceso de reclutamiento sigue abierto y se lleva a cabo en las instalaciones de la Policía Municipal, ubicadas frente a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), sobre la carretera 57. Los interesados pueden acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, para entregar su documentación.

Arzola explicó que, tras la revisión de la papelería, se realiza una preselección y los aspirantes deben presentar exámenes de control y confianza. Uno de los primeros filtros es la aplicación de un cuadernillo de evaluación. Si el aspirante lo aprueba, el Centro de Evaluación asigna una fecha para la realización de las pruebas finales.

"Una vez completado el proceso, el centro nos envía los resultados, que pueden ser aprobatorio o no aprobatorio. En caso de no ser aprobado, por ley no podemos integrarlo a la corporación, pero si obtiene un resultado positivo, se incorpora de inmediato a la Policía Municipal y posteriormente a la academia", detalló el subdirector.