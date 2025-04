Choca y se incendia tráiler en Ramos

RAMOS ARIZPE, COAH.- La madrugada de este miércoles se registró un aparatoso accidente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la agencia Chevrolet, cuando un tractocamión Kenworth se impactó contra un muro de contención en dirección sur-norte.

El choque provocó que la unidad se incendiara, lo que originó una movilización de los cuerpos de emergencia.

Según el informe preliminar, el conductor del tráiler, identificado como Heriberto, de 73 años y originario de Santa Catarina, Nuevo León, perdió el control de la unidad debido a una distracción al volante.

El camión se desvió hacia un bordo y comenzó a salirse hacia la cuneta de un puente, lo que llevó al conductor a saltar de la cabina antes de que las llamas comenzaran a propagarse.

El incidente también provocó un derrame de diésel que afectó los carriles lateral y central de la vialidad, lo que generó riesgos adicionales para los conductores. Sin embargo, tras la intervención de elementos de Protección Civil y Bomberos, las llamas fueron controladas rápidamente y el derrame fue contenido, evitando mayores complicaciones para la circulación y el medio ambiente.

Heriberto, quien fue valorado por paramédicos en el lugar, no presentó lesiones graves, únicamente un golpe en la mano izquierda. El conductor optó por no ser trasladado a un hospital, ya que no padecía enfermedades ni tomaba medicamentos, y decidió permanecer en el sitio para esperar a su aseguradora.

El tractocamión transportaba costales de harina, que habían sido cargados en Saltillo con destino a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades confirmaron que la causa principal del percance fue la distracción del conductor, que provocó el impacto con la estructura del puente Manuel Acuña.

Mientras tanto, los elementos de la Policía Municipal abanderaron el área para evitar accidentes adicionales y coordinaron el retiro del camión siniestrado, lo que permitió liberar la vialidad y minimizar los contratiempos para los automovilistas que circulaban por la zona.