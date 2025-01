Prevaleció ausentismo en escuelas

ARTEAGA, COAHUILA.- El inicio del ciclo escolar en Arteaga se vio marcado por un notable ausentismo en las escuelas debido a las bajas temperaturas que se registraron durante la semana, según informó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores.

"En la secundaria de Cabecera, por ejemplo, las clases comienzan a las siete de la mañana, pero solo se presentaron 30 alumnos. Además, las cuatro primarias de esa zona no tuvieron actividades porque los alumnos no asistieron. Definitivamente, el clima y los pronósticos influyeron para que muchos niños no regresaran a clases", señaló la edil.

La situación refleja cómo las condiciones climáticas extremas impactaron la rutina escolar, ya que varios padres de familia optaron por no enviar a sus hijos para evitar riesgos por las bajas temperaturas.

Las autoridades locales destacaron que continuarán monitoreando el clima y aseguraron que se tomarán medidas para garantizar la seguridad y comodidad de los estudiantes durante este periodo invernal.