En Sabinas: Balea casa de su ex novia

SABINAS, COAHUILA.- Keila “N” de 26 años fue agredida a balazos por su ex pareja de nombre Mario “N” alias “Korin” o “El Negro”, la noche del lunes en su domicilio ubicado en la colonia San Antonio de esta ciudad, por fortuna ella y su hermano resultaron ilesos.

La afectada comentó a los elementos de la Fiscalía General del Estado que acudieron al llamado que ella se encontraba en su domicilio acompañada de su hermano Jorge cuando escuchó las detonaciones, inmediatamente se tiraron al piso y marcó para hacer reporte a la policía.

Minutos antes de estos hechos menciona Keila “N” que acudió su expareja a su domicilio para pedirle que regresaran, a lo cual ella se negó, pero pasaron unos minutos y se escucharon las detonaciones afuera de su domicilio.

Los elementos de la Fiscalía General del Estado no mencionan si el sujeto fue aprehendido, ni en ese momento ni después, la afectada y su hermano se encontraban muy nerviosos después de lo acontecido.