Abandonan a niños en la Casa Hogar

SABINAS, COAH.- Padres de familia abandonan a sus hijos en la casa hogar, esto luego de que por algún motivo son resguardados por la PRONNIF y los familiares ya no vuelven para recuperarlos, dejándolos de planta en el refugio.

Dariel Salgado Flores, delegado de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, dio a conocer que, este fenómeno surge luego de que ya se tomó una medida extraordinaria ante el juzgado de lo familiar, cuando los menores ya no pueden estar con sus padres por la vulneración de sus derechos.

Dijo que ante esta situación, la mayoría de los niños asegurados, tienen familiares que pudieran continuar con el trámite de recuperación, sin embargo no lo hacen.

"Vienen, alegan y se les informa y orienta, pero no continúan con el trámite correspondiente, que sería en este caso el de guarda y custodia" expresó el funcionario.

Informó que, no es necesario contratar un abogado particular ya que algunos trámites son totalmente gratuitos, pero las familias no tienen interés en continuar con la recuperación de los niños.

Recalcó que en estos hechos no existe un antecedente para que se pueda ir a un juicio de pérdida, pero si para que los niños y niñas, continúen en el albergue.

Finalmente, Salgado Flores reconoció que, son alrededor de siete infantes los que se encuentran en esta situación, donde aun teniendo familia, los dejan en total abandono dentro de la casa hogar.

También lee: Secuestra a su mujer; la mantenía amarrada