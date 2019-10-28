Absurda disculpa por abuso policiaco

SABINAS, COAH.- Con una disculpa hecha por el director de Seguridad Pública Municipal, Lionel Payán, pretenden que se olvide el abuso policiaco cometido por los policías de “Temo” Rodríguez en contra de reconocida familia de esta ciudad.

Denuncian a policías por abuso de autoridad.

Sin embargo, ante este abuso de autoridad, la ofendida directa, Ana Caridad H., se presentó ayer ante la Fiscalía específicamente en el departamento de denuncias contra Servidores Públicos.

La afectada mencionó a su vez “no quiero que se les despida a los efectivos pues en estos tiempos no anda uno para quitarle el trabajo a nadie, solo pido que desempeñen bien sus funciones, eso es lo que se les pide” fueron las palabras textuales de la denunciante.

Por su parte María Enrique C. madre de Ana Caridad, y quien se desempeña como presidenta de Cáritas Sabinas, mencionó que ayer lunes, el director de la corporación policiaca y Tránsito de Sabinas, acudió a su hogar para disculparse por lo ocurrido a nombre de los policías.