¡Cuidado! Ahora utilizan este nuevo modus operandi para extorcionarte

SABINAS, COAH.- Nuevo modus operandi de hackers para extorsionar y cometer fraudes contra la ciudadanía, es el hackeo de WhatsApp, en donde se hacen pasar por los propietarios de dichos aparatos móviles y piden dinero prestado a sus contactos.

Este es el caso de una reportera de medios de comunicación local, la cual omitimos su nombre por seguridad. Misma que dio a conocer el hecho en sus redes sociales, aunque para algunos ya fue tarde.

"Por favor no acepten whatsaApp del 861 11....., es hackeo. Están pidiendo dinero. Por favor bloquéenlo".

Mientras que a sus contactos le llegaban los siguientes mensajes:

Hacker: ¿Cómo estás buenas tardes?

Contacto: Hola!!, Buenas tardes!!

Hacker: Cómo estás, Andas trabajando?

Contacto: Bien, si recién llegué a casa, estoy en la redacción

Hacker: A ver si me haces un favor

Contacto: Dime, en que te puedo ayudar?

Hasta aquí, se le hizo raro la conversación al contacto, ya que no tiene una relación de amistad o de ese tipo de confianza como para solicitar un favor, solo laboral. Y es que empieza a sospechar, pero continúa con la comunicación.

Hacker: Tengo que dar un pago en transferencia si puedes hacerme ese pago mañana te los regreso por la tarde sin falta

Contacto: De cuánto sería??

Hacker: Sería de 3400, Puedes hacer transferencia?

Contacto: Sorry compañera, no cuento con esa cantidad, ya que recién le deposite $10,000 a mi hijo y cobro hasta la XV, si no con muchísimo gusto lo haría.

Hacker: Cuánto traes en tu tarjeta a ver si me sirven

Ante esto el contacto decide llamar a otro compañero, para preguntarle si tiene de conocimiento, esta persona está en una situación precaria para poder ayudarla. El cual le notifica que la propietaria del móvil, dio a conocer en redes sociales que había sido hackeado y estaban pidiendo dinero en su nombre, por lo que decide dar aviso a los medios para dar a conocer el hecho, y así poner en alerta a la ciudadanía, ya que se comenta que para otros contactos con los que si tiene confianza, cedieron ante la petición, pensando le hacían un favor a su amiga y compañera, cayendo en la trampa del fraude.

Agregó que tras el último comentario y de hablar con su amigo decide bloquear inmediatamente el número ya que se menciona que al contestar pueden entrar a tu sistema y también podrían ser hackeados.

Cabe señalar que se desconoce si se ha dado aviso a las autoridades pertinentes, los cuales solo te recomiendan en caso de extorsión, colgar, bloquear el número del cual se intenta extorsionar, sin estos investigar a fondo desde donde provienen dichos hackers, ya que al parecer no cuentan con un sistema para poder detectar la ubicación de estos delincuentes cibernéticos.