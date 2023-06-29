Alcaldesa realiza acciones para garantizar abasto de agua

Sabinas, Coahuila (29 de junio 2023).- La alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, afirmó hoy que realizan acciones conjuntas con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, para garantizar el abasto de agua potable, buscar las mejores alternativas de solución y que llegue el vital líquido a todos los sectores, consciente que la demanda de los usuarios es justa. Acompañada la mañana de este jueves por el director del área técnica de CEAS, ingeniero Enrique Salazar Rodríguez y la gerente general de SIMAS municipal, Claudia Garza Iribarren, dieron una amplia explicación del proceso aplicado.

Después de una exhaustiva revisión de la línea general por parte de CEAS para detectar específicamente la causa del desabasto de agua registrado en estas semanas recientes, en el municipio de Sabinas, el ingeniero Salazar especificó que hay que entender, primero, que el municipio es un usuario más de SIMAS carbonífera y es necesario, por lo tanto, garantizar un caudal suficiente para cubrir la demanda de la población. “Vamos a generar la presión que se requiere; estamos enfocados en hacer unos cambios de distribución, no queremos improvisar y causar un problema mayor. La prioridad es que haya suministro para cubrir los usuarios y sabemos que es posible”.

Dijo que ayer hicieron las primeras acciones, que se vieron reflejadas durante la noche del miércoles y los siguientes días debe mejorar aun más. “No soy partidario del tandeo de agua, pero en este caso es necesario aplicarlo y trabajaremos en los puntos donde hay que localizar los medidores para tener la certidumbre de que el caudal y el volumen es suficiente para Sabinas y ya estamos en ello con una serie de acciones en coordinación con el sistema operador para enfrentar las temperaturas extremas que genera mayor demanda de agua potable, además de planear a futuro para que esto no vuelva a presentarse”.

A su vez la gerente general de SIMAS Sabinas, Claudia Garza Iribarren, dijo que desde el pasado 5 de junio que detectaron la problemática, hicieron el reporte al sistema central con la exigencia de que abastecieran al municipio del agua que se paga, la conclusión es que los cambios que se hicieron en el rebombeo en el vecino municipio, disminuyen la presión y lo que exigimos es que se den las presiones que nosotros ocupamos; no pedimos ni más ni menos. La exigencia es a SIMAS Regional, que nos den lo justo, que se vea el equilibrio para todos los municipios, porque vemos la desesperación de las señoras y lo entendemos. “Tenemos un mes con este problema y desde que empezó la administración 2022-2024 se paga puntualmente; no tenemos adeudos y se cubre un rezago de administraciones anteriores”.

Aclaró que por lo que se lucha es por el abasto que les toca a los usuarios de Sabinas, “hemos trabajado a la par con algunas acciones entre ellas la rehabilitación de los 6 pozos municipales de diferentes profundidades. No podemos esperar ni pedirle a la gente que aguante más”.