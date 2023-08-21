Alerta PC por fuertes lluvias

Sabinas, Coahuila.- Este martes 22 de agosto, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, entrará al noreste y provocará lluvias fuertes en Sabinas y Coahuila, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, dijo el coordinador municipal de Protección Civil Orlando Camacho.

Señaló que por instrucciones de la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez se mantienen pendientes del monitoreo de esta condición meteorológica que provocará precipitaciones pluviales acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte del país.

Al llamado es a tener precaución porque se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas a partir del martes 22, hasta el jueves 24 de agosto, con principal atención en las regiones Centro y podrían estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento e incrementar niveles de ríos y arroyos.