Altas probabilidades de qué estén muertos

Sabinas, Coah.- Existe el 80 por ciento de posibilidades de que los mineros atrapados en la mina de Agujita estén muertos, así se informó a los familiares quienes están conscientes de que las horas han sido críticas.

Las familias de los mineros mantienen la esperanza que se rescaten a los mineros con vida, es por ello que presionaron a las autoridades para que se agilizarán las acciones de rescate, pero están conscientes que las probabilidades son bajas.

Señalaron que las labores fueron lentas, al iniciar una hora y media después del siniestro lo que representa una diferencia entre la vida y la muerte, al permanecer tanto tiempo debajo del agua.

Así mismo los trabajos fueron lentos, al no contar con los equipos de bombeo para extraer el agua de manera oportuna, por lo que en las primeras horas no se tuvo la capacidad para avanzar de manera rápida, no fue sino hasta por la noche, cuando se pudo extraer mayor cantidad de agua con la llegada de nuevo equipo, que facilitaron otras minas, así como algunas empresas, pero esto se dio 10 horas después del accidente.

El dolor de las familias, se reflejaba en sus rostros, quienes mantienen la esperanza de que los mineros sean encontrados, pero saben que la esperanza de encontrarlos con vida, cada vez son menores.

Difícilmente existe un espacio en el que puedan estar con aire, después de tantas horas, sin embargo aún esperan que se dé un milagro.