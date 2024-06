AMLO es su Modelo a Seguir

SABINAS, COAH.- Un joven Monclovense de tan solo 15 años, muestra sus respetos a AMLO, mencionando es su modelo a seguir. Así lo menciona Christopher Manuel Velázquez Camacho.

Menciona que cursa el tercer grado orgullosamente en el secundario Joaquín González de Monclova, el cual llego a la ciudad de Nueva Rosita tan solo para mostrarle sus respetos y agradecerle al Presidente de la República.

"Vengo a agradecerle a este gran hombre que se hace llamar presidente, porque claramente lo es, Yo que conozco de historia lo que me han inculcado en mi secundaria, he visto como México ha sufrido varias veces por diversos y diferentes presidentes que viene a hacer cosas irrelevantes, muchas de las veces, pero me siento muy contento de que por fin, en este sexenio llego un gran presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por fin pudo sacar a México adelante, de aquella pobreza, de aquel maltrato que recibían todos los Mexicanos".

Señala que más que todo está muy orgulloso porque también la doctora Claudia Sheinbaum, que va a ser su antecesora en la presidencia y va a gobernar nuestro país.

Expreso que AMLO es una figura con la cual se identifica a pesar de su corta edad, y en un futuro quisiera llegar a ser como Él,

Por otro lado indicó que está muy agradecido por los apoyos, más que todo porque ya comenzará la preparatoria, y gracias al apoyo de becas podrá continuar con sus estudios.

"Me siento muy confiado, con la certeza de que nuestro presidente ha dejado un legado el cual va a perdurar con la nueva mandataria, en donde siempre va a apoyar a los jóvenes como Yo".

Agradeció la oportunidad a este medio de comunicación, por el momento para poder brindar y manifestar su gusto y placer que tiene al tener a este presidente y a la doctora Sheinbaum.