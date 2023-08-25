Anuncia Sabinas gran cabalgata

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez acompañada por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos Azucena Ramos Ramos dio a conocer la tarde de este viernes que la edición 34 de la gran cabalgata Sabinas "la fiesta de la familia", se llevará a cabo el próximo sábado 9 de septiembre y la salida será a las 9 de la mañana desde el rancho San José con la invitación a portar un pañuelo verde como cabalgante responsable.

En el lugar estuvo presente también la subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos Delia Karina Treviño Robles así como los integrantes del patronato Felipe Aguirre Montemayor y Julio César Aguirre Montemayor, presidente y vocero, respectivamente, Enrique Ibarra Tamez vinculación entre municipio y patronato, el director de Seguridad pública Lionel Payán Sánchez y la coordinadora de Turismo Veneranda Villanueva Reyes.

Las riendas de la cabalgata se entregarán al empresario Gilberto Cárdenas, por el apoyo constante que le ha dado a este importante evento que es la madre de todas las cabalgatas, así como su participación siempre activa en la economía del municipio de Sabinas; de acuerdo a seguridad pública habrá tolerancia para los campamentos hasta las 4 de la tarde, con el llamado a que sea una convivencia familiar sana, sin mayores problemas.