Anuncian jornada de donación de sangre

SABINAS, COAH.- Los días 23 y 24 de julio del presente año, se llevará a cabo en este Municipio una campaña muy importante que consiste en la Donación de Sangre Altruista.

El doctor, David Alejandro Mussi Garza, dio a conocer lo anterior a LA VOZ, destacando que esto es algo que se debe de implementar y se debe de tener la cultura en todos los municipios pues es algo de suma importancia ya que cada Unidad de Sangre que es donada, puede salvar hasta tres vidas, sin embargo, dijo, es algo a lo que no se está acostumbrado.

"Vemos cada vez más como la gente pide donadores cuando ya tienen una cirugía en puerta, en caso de una emergencia, cuando ocurre un accidente, y desgraciadamente los bancos de sangre en nuestros hospitales, no tienen el suficiente abasto de unidades, debido a la baja donación o la baja colaboración altruista de la población", precisó el galeno.

Destacó a su vez que, se debe de donar sangre de manera periódica para tenerla lista cuando se necesite, no solicitarla en el momento ya sea para algún familiar o algún conocido o vecino.

Es por eso que estará en esta localidad, la unidad móvil del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, permaneciendo en esta región durante 2 días, la cual se ubicará en el Club de Leones.

Agregó que visitarán además durante el miércoles la Maquiladora Cassa/Magna invitando a la población a que de manera voluntaria y altruista aporten dicho apoyo.

Los requisitos para esta campaña es tener entre 18 y 65 años de edad, pesen más de 50 kilogramos, no haber ingerido alimentos con grasas 6 horas antes, no estar embarazadas o amamantando en el caso de las mujeres.

Además, no tener alguna molestia como dolor de garganta, tos o gripa en el momento de la donación, no haberse vacunado durante los últimos 30 días, personas que tienen hipotensión o que sufran epilepsias o ataques no pueden ser donadores, no padecer enfermedades autoinmunes, enfermedades como hepatitis, paludismo, tuberculosis, sífilis o VIH y no haberse desvelado.

Cabe señalar, brindarán mayor información a quienes deseen anotarse en esta campaña, atendiendo a través del número de teléfono 861 61 2 19 50, también pueden registrarse en la Jurisdicción Sanitaria a través del número de teléfono 861 61 3 12 10 y voluntariamente sin haberse anotado, acudiendo este martes 23 de julio en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde a la unidad móvil situada en el Club de Leones puesto que es el horario que se recomienda para atender a los donadores que deberán acudir en ayunas de mínimo 6 horas.

Ahí se contará con médicos, enfermeras, trabajadora social y profesionistas químicos para que puedan elaborar toda la historia clínica de la persona que desee donar.

De esta manera, de ser aptos se podrá realizar el primer procedimiento y si en los análisis de la muestra de sangre son aptos para poder donar, ahí mismo estarán recolectando las muestras.

Cabe señalar, lo más importante es que, todas las unidades de sangre se quedarán aquí en la Región Carbonífera puesto que son para los hospitales a fin de que los familiares, conocidos o los conciudadanos puedan tener acceso a ello en caso de requerirlo ante una cirugía, una emergencia.

Por lo anterior, externó el doctor Mussi Garza, los invitamos a fomentar esta cultura de la donación altruista aquí en Sabinas.