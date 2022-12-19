Aplica Diana Haro Operativo Invernal

Sabinas, Coahuila.- Ante los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que anuncian un frente frío con temperaturas congelantes en el transcurso de la próxima semana, el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y cuerpo de Bomberos, por instrucciones de la alcaldesa Diana Haro Martínez prepararon ya el operativo de invierno, a través del cual brindarán atención a quiénes así lo necesitan y, previamente entregaron cobijas en colonias de la periferia a familias que habitan viviendas de lámina cartón y madera.

La directora del DIF, Luz Elena Dávila Viramontes, dijo que se encuentra listo el albergue de la Divina Providencia y si fuera necesario, las instalaciones del sistema DIF están preparadas para recibir y proteger a las personas que lo soliciten. Añadió que es preocupación de la alcaldesa que, aquellas personas que están en situación de riesgo, los grupos vulnerables, tengan donde protegerse de las inclemencias del tiempo y no corran riesgos. Si alguien detecta a gente en situación de calle puede reportarlos a seguridad pública o protección civil para que los traslade a los albergues.

Es importante recomendar que no introduzcan braseros a sus casas pues podrían ocasionar algún incendio y si tienen calentador mantengan una ventilación. Transcurrida más de la mitad del mes de diciembre, aunque se ha registrado descenso en la temperatura no ha sido tan severa; al momento nadie ha requerido de los albergues.