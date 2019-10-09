Aprehenden a 4 por crimen de ejidatario

SABINAS, COAH.- Las órdenes de aprehensión en contra de más de 4 implicados en el crimen del ejidatario Arnulfo Sanmiguel Montalvo asesinado en el rancho “El Piñón” podrían ser liberadas de un momento a otro.

Se trata de individuos que cuentan con antecedentes por robo perpetrados a ranchos ubicados en el Ejido Agujita, trascendió en la Fiscalía General del Estado.

Así era en vida el ejidatario.

“Contamos con una línea sólida sobre los involucrados en este hecho, tenemos datos relevantes que así lo avalan dentro de la carpeta de investigación que se abrió en torno a este asesinato”, reveló a LA VOZ, el Delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén.

Señaló que los presuntos implicados no tienen parentesco alguno con el hoy occiso y se trabaja para la cumplimentación de las órdenes a fin de presentar posteriormente ante el juez a los señalados mediante audiencia inicial.