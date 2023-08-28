Aprueba Sabinas fiestas grandes

Sabinas, Coahuila.- Dos sesiones de cabildo se llevaron a cabo este lunes 28 de agosto, presididas por la alcaldesa Diana Haro Martínez, correspondientes a este mes, con acuerdos muy importantes entre otros la aprobación de las cuentas públicas de julio y, al acercarse ya los festejos del municipio por las fiestas grandes que incluyen la elevación de Sabinas a categoría de ciudad en su 81 aniversario, así como las fiestas patrias y aquellos otros eventos magnos como la gran cabalgata y Feriexpo, para lo cual es necesario contar con el respaldo de síndicos y regidores.

Fueron dos sesiones las que se desarrollaron y se puso a consideración ante el honorable Cabildo, porque las fiestas grandes de Sabinas generan un gasto representativo, entre otras cosas lo que corresponde a la compra y uso de la pólvora para la noche del grito de independencia. También está en puerta un concurso infantil de canto donde pueden participar niños de 9 a 12 años, con una programación artístico cultural que se llevará a cabo en el teatro del pueblo y aprovechó Haro Martínez para hacer extensiva la invitación a todos esos pequeños que les gusta cantar y tienen talento, para que se inscriban porque hay premios muy buenos, económicos y pueden registrarse a un evento que les puede hacer realidad su sueño.

Habrá premiación para los tres primeros lugares. Por otro lado, también se aprobaron los reconocimientos en el marco de la sesión solemne por el 81 aniversario de Sabinas como ciudad, para sabinenses destacados; se nombró una comisión, hubo una selección de personas destacadas como se hace cada año y se pusieron a consideración.

Ese día, el martes 12 de septiembre, la sesión será en la plaza principal por la noche para que luzca y no haya límite de invitados porque es un número importante de homenajeados.