Arde camioneta por fuerte calor

SABINAS, COAH. Las altas temperaturas que se registran últimamente provocaron el incendio de una camioneta, personal de bomberos , Protección Civil Seguridad Pública, acudieron a la colonia Sarabia lugar donde ocurrieron los hechos.

El fuego devoró la cabina y motor presumiendo que fue pérdida total de la unidad, aunque el cuerpo de bomberos trató se sofocar a tiempo el siniestro fue imposible ya que las llamas de extendieron sobre la camioneta.

La unidad es tipo Pick UP Ford F150 en color gris, modelo 2008, con placas de circulación de estado de Coahuila propiedad de Mónica Marlene Ríos, quien señaló al cuerpo de bomberos que momento de salir como todas las mañanas puso en marcha la unidad y se percató que salió fuego del motor y se puso a salvo.

Debido a que no había motivo para que la unidad se incendiara, autoridades policíacas abrieron una carpeta de investigación aunque presumiblemente la unidad se incendió debido a las altas temperaturas.