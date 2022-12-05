Arranca caminata Guau Navideña

Sabinas, Coahuila.- Este domingo a las 9 de la mañana arrancó la caminata guau navideña con causa en la calle principal de Sabinas con la entrega por parte de los participantes de croquetas, cobijas y prendas de vestir que serán entregados en los centros caninos, además que quienes se registraron recibieron vacuna antirrábica, desparasitación y pipeta contra garrapatas.

A su vez las Fridas pedalearon y entregaron juguetes nuevos o usados en buenas condiciones mismos que repartirán en colonias de la periferia para hacer feliz a niños y niñas en estas fechas que se aproximan.

La administración municipal 2022- 2024 Sabinas, compromiso de todos, que preside la alcaldesa Diana Haro Martínez invitó a la ciudadanía en general con anticipación a estos dos eventos con causa que se llevaron a cabo con objetivos muy específicos: uno de ellos llevar regalos a los niños y, el segundo, ayudar a los perrito de la calle en el marco de la agenda de actividades decembrinas que han sido programadas para estas primeras semanas del mes.

En el evento estuvieron presentes la coordinadora de Ecología e Imagen Urbana Evelyn Rodríguez así como los coordinadores deportivos Juan Jaime Ayala, Juan García y Joel González Palacios quienes atendieron la logística de esta actividad que tuvo una importante respuesta. La alcaldesa Diana Haro Martínez preparó una agenda con eventos en los que puedan participar todas las familias junto con sus mascotas.

Este domingo los llevaron vestidos con prendas navideñas gorritos de Santa, moños, suéteres, botitas, etcétera, lo que hizo la caminata más lucida y disfrutaron del paseo.

A su vez el Fridas, corre o pedalea, hizo sentir la magia de la navidad con la salida de la plaza principal en su bicicleta o a pie con su gorro navideño y, al concluir, recibieron kit con medalla sin faltar la convivencia familiar. Fue al momento de la inscripción que llevaron un juguete nuevo o usado en buenas condiciones.

La administración municipal invita a que encendamos juntos la alegría de la Navidad y estos dos eventos con causa, además, llevan un objetivo que es el de ayudar.

Aún quedan varias actividades por realizar como es el desfile de la Coca Cola el próximo jueves 8 de diciembre y el 13, la presentación de la obra El Cascanueces y la llave mágica, con invitación abierta para las familias en la plaza principal.