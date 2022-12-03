Enciende Sabinas La Villa Navideña

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa de Sabinas. Diana Haro Martínez acompañada por miembros del cabildo, funcionarios y familias de la comunidad realizó el conteo regresivo y posterior encendido de la villa navideña, ubicada en la plaza principal Benito Juárez, donde el centro de atención son las 8 casas que se instalaron como es la de caramelo, de galleta, el molino y la escuela entre otras así como el pino navideño que podrán disfrutar los sabinenses en esta época decembrina.

Un evento lleno de luces, felicidad, convivencia, color y entusiasmo se vivió en la plaza donde previamente se llevó a cabo la presentación de niños de preescolar con villancicos mismos que desfilaron desde la agencia Chevrolet debidamente caracterizados por lo que la alcaldesa agradeció a padres de familia, maestros y alumnos por su esfuerzo y el interés en trabajar en coordinación con la administración municipal 2022-2024.

Hubo quienes al circular cerca de la plaza descendieron de sus vehículos para ver el espectáculo y aprovecharon para pasear en el carrusel y participar de la rifa de regalos que se llevó a cabo.

Personal de protección civil, cruz roja y seguridad pública municipal estuvieron atentos para cuidar el orden. La alcaldesa con Santa Claus y los niños asistentes hicieron el conteo para el encendido de la villa y el pino navideño.

Este es un acontecimiento que la gente espera para disfrutarlo en compañía de sus familias pues representa el arranque de esta época decembrina. Diana Haro dijo que la administración pone su granito de arena al darles ese aliento y ese animo a todos los habitantes de Sabinas en este mes que se vive la unidad, paz y armonía en los hogares.

Durante todo el mes podrán disfrutar de la villa navideña y el pino, para recorrer el área y tomarse fotografías.