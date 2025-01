Asume Alejandro Navarro Contraloría de N. Rosita

SAN JUAN DE SABINAS COAH.-El Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, tomó protesta al Ing. Alejandro Navarro Perales, como responsable del órgano de control interno en San Juan de Sabinas, luego de que se cumplieron los términos, condiciones y requisitos de la convocatoria autorizada y publicada para tal efecto, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107, 108, 109 y 111, del Código Municipal vigente en el Estado de Coahuila.

El Republicano Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, aprobó por unanimidad , la propuesta que presentó la Comisión Especial y Temporal, representada por los C. Ana Margarita Cerna Palacios, Sexta Regidora y Presidenta; la C. Lorena Patricia Sáenz Menchaca, Cuarta Regidora y Secretaria y la C. Jennifer Karolina Flores Caríelo, Regidora de Representación Proporcional y Vocal.

"Estamos muy contentos y el Ing. Alejandro Navarro Perales ya forma parte del equipo que tenemos contemplado para los tres años, felicito a los síndicos y regidores por esta unidad que se demuestra en esta administración y tenemos que seguir trabajando en los proyectos y compromisos que hicimos con la ciudadanía", señaló Oscar Ríos Ramírez.

Quien desde este jueves es el Contralor municipal, es egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo en la carrera de Ingeniería en electrónica y entre sus capacitaciones que ha recibido, destaca el curso "Aspectos relevantes del Gobierno Administración Municipal (2024)", impartido por Colegio de Contadores Públicos de Coahuila y el "Diplomado Gubernamental en línea 2024", impartido también por Colegio de Contadores Públicos de Coahuila.

"Voy a servir a mi comunidad aplicando mis conocimientos para tal fin que consisten en contabilidad, aplicar todos los conocimientos adquiridos en esta materia como mis conocimientos adquiridos para la administración, aplicable a este municipio", señaló Navarro Perales.

La propuesta fue presentada por el Grupo Empresarial de Nueva Rosita y por la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

Otro de los aspectos que se trataron en la sesión de cabildo y que fue aprobado por unanimidad, es la celebración de un Convenio De Coordinación De Acciones, con la Comisión Estatal Para La Regularización De La Tenencia De La Tierra Urbana Y Rústica en Coahuila (CERTTURC).