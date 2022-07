Asumirá Sabinas cultura ambiental

SABINAS, COAH. - Con el cierre del relleno sanitario en la Villa de Cloete, la población Sabinense tiene que adoptar una nueva cultura ambiental, aseguró la alcaldesa, Diana Haro Martínez, quien agregó que, con el nuevo sistema de reelección de basura, los habitantes del municipio tendrán que adaptarse a él, para mayor funcionamiento.

La presidenta, indicó que, se iniciará con una serie de campañas para pedirle el respaldo a la ciudadanía para que nazca la cultura de clasificar la basura y reducir los residuos.

No obstante, reconoció que, si va a representar un gasto muy considerable para la administración actual, porque el tiradero estará mucho muy lejos de la ciudad, sin embargo, esto beneficia a que este completamente alejado de4 la sociedad y no cause ningún daño de salud a las familias.

"Estamos en pláticas con la secretaria de Medio Ambiente quien, amablemente nos va a seguir respaldando para coordinarnos y estar muy al pendiente de esa cultura que como ciudadanos debemos tener". Dijo la presidenta.

Finalmente, mencionó que, este trabajo será de todos los Sabinenses, para empezar a reducir la basura y que de manera precisa se clasifique y así los espacios se mantengan mucho más limpios, sobre todo las áreas de como los ríos.