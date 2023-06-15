Ataca perro a niña en Sabinas

SABINAS, COAH. Una menor de 13 años de edad fue atacada por un perro provocándole una herida en una de sus extremidades inferiores, los hechos se registraron ayer en la colonia San Antonio de esta Localidad.

Miranda Jiménez transitaba sobre la calle Río Bravo # 144, de dicha colonia cuando fue atacada por el perro quien le alcanzó a morder en la pierna derecha, provocándole una lesión de dos centímetros, paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar de los hechos, para brindarle los primeros auxilios.

Miranda fue trasladada en un vehículo particular al Hospital General para su valoración médica, así mismo iniciar con el tratamiento que se requiere en casos de ataques de canes.

Se ignora si el perro es callejero o tiene dueño que se habrá de responsabilizar de los gastos médicos que se generen, además deberá de vigilar el comportamiento del animal por un período de 40 días que es lo que recomienda el sector salud.

En esta temporada de calor se incrementan los ataques de canes hacia los humanos por lo que solicitó el sector salud que no expongan a las mascotas al sol, así como también que no los traigan en la calle para evitar que agredan a los transeúntes.