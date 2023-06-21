Atiende alcaldesa a gente de Cloete

Sabinas, Coahuila.- Con el objetivo de atender a todos aquellos ciudadanos que atraviesan la problemática del desabasto de agua, debido a la fuerte demanda del vital líquido ante la ola de calor que nos aqueja, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez sostuvo una reunión informativa con habitantes de la villa de Cloete, en la cual se trataron asuntos de relevancia, el principal de ellos el suministro de agua.

En el encuentro les explicó que el suministro de agua potable, en general en el municipio de Sabinas esperaban que desde la tarde de ayer se empezara a regular en distintos puntos que presentaban afectación. Se le da seguimiento a la presión que se recibe, porque es elemental para que el abasto alcance hacia los distintos sectores, en el tandeo y horario acostumbrado.

Así mismo la alcaldesa Diana Haro, hizo el compromiso de continuar con el suministro a través de pipas en las partes altas de la Villa de Cloete, con una logística que se logre concretar en coordinación con los habitantes de este lugar, hasta que se logre la nivelación de las presiones y el abasto en su totalidad para toda la población.

Entre otros temas, también se trataron con los vecinos de la Villa de Cloete, lo que tiene que ver con reportes de alumbrado, limpieza de arroyos y diversas gestiones de la ciudadanía a las cuales se les dará inmediata atención.