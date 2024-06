Atiende Cruz Roja adultos mayores con deshidratación

SABINAS, COAH.- Nicolás Puente, coordinador de Socorros de la Benemérita Cruz Roja, delegación sabinas, nos informa que no se han presentado golpes de calor considerables, pero si varios adultos mayores con deshidratación.

Menciona que a pesar de tan intensas temperaturas extremas, no han tenido reportes de golpes de calor. “Por estos calorones ahorita no hemos tenido golpe gracias a Dios. Pero sí hemos tenido por aquí, lo que sí se ha incrementado son mucho las salidas de personas adultas enfermas, las cuales se encuentran en cama y pues nosotros al llegar lo que les brindamos, viene siendo la atención pre hospitalaria, en donde encontramos varias veces, alguna deshidratación en las personas adultas mayores. Qué es por lo mismo del calor pero no llegando tan fuerte a golpe de calor”.

Señala que los adultos mayores, que se le presentan con una deshidratación leve, lo cual hace un llamado a la ciudadanía, que tienen algún enfermo y más si es una persona adulta, a estarlo checando a cada rato, y sobre todo estarlo hidratando, a esta persona para que no llegue a más.

Indica que para hidratar a los adultos mayores, que lo más indicado es con suero oral, que es lo principal para poder hidratar a una persona, o bien si la persona no puede ingerirlo por su propia voluntad, pueden llevarlo a una unidad médica para que lo ingresen, y le sea suministrado el suero por vía intravenosa y puede recuperar sus sales.

Afirma que cuando se encuentren en una situación como ésta de deshidratación, lo primero que hacen es, darle la atención a la persona checando los signos vitales, y haciendo las preguntas que regularmente se deben de hacer a las personas enfermas. Como por ejemplo: Que trae, qué síntoma siente, si es diabético o no, si tiene algún otro padecimiento condición médica, y solo sobre todo explicarle los signos, y aquí viene esto lo principal checarle que no traiga una deshidratación.

Después de esto proceden a trasladar a la paciente a alguna unidad médica, preguntándole si cuenta con algún servicio médico ya sea particular o seguro social, de lo contrario se le canaliza el centro de salud o algún particular de su elección.