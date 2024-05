Aumenta Precio de Gasolina en Coahuila

SABINAS, COAH.- Según un análisis de una consultora estatal en Coahuila, somos el estado con el precio promedio más bajo para la gasolina Magna o regular $22.10 y Premium con $24.90 pesos por litro respectivamente y en el caso del diésel, es la entidad con el precio promedio más alto con $26.68 por litro, mientras que en nuestra ciudad varían los precios en las diferentes estaciones de Gasolina, arriba de lo señalado.

El empresario Miguel Delgado, menciona que el aumento de gasolina que se ha generado en estas últimas semanas, es que SHCP cada semana programa los estímulos Fiscales que aparecen que a veces se reduce y a veces aumenta la gasolina en el precio Internacional del petróleo.

Dijo que lo que aumenta y disminuye cada semana es el impuesto al IEPS, que es el impuesto sobre producción y servicio, pero no necesariamente hay un aumento al público final, hay situaciones que lo repercuten en ese momento, hay estaciones que se tardan más, entonces es una variante media compleja que no siempre va a terminar en un aumento al público consumidor, de una manera importante a veces el aumento es muy gradual.

Señaló que: “El IEPS es como todo, es el gravamen que se paga en México por la producción y venta o importación de gasolinas alcoholes cerveza y tabaco entre otros bienes pero al igual que el IVA este no lo pagan directamente los contribuyentes si no lo cobran a sus cliente. Este impuesto no lo pagan las personas que vienen de la frontera del gobierno se los exenta aparte que personas que viven en la frontera pagan un 8% y en el interior pagamos un 16%”.

Así por ejemplo es el caso de las gasolineras estas le cobran el IEPS, a los conductores por cada litro de combustible que compra para la gasolina Magna o regular. Este año la cuota correspondiente a este impuesto es de 6.17 pesos mientras que para la Premium es de 5.21.

Sin embargo para evitar que la inflación y la volatilidad del precio de los combustibles impacta el bolsillo de las familias, cada semana el gobierno de México por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsidia parte o en su totalidad del pago del IEPS, una medida conocida como la política de estímulos fiscales.

Dijo que el día de hoy los precios varían de estación a estación de servicios, como bien sabemos hay varias marcas de estaciones de gasolineras; como Pemex y de otras marcas, entonces no hay un precio exactamente igual entre estas estaciones, pero más o menos anda la gasolina Magna alrededor de $24.50 y el $24.90.