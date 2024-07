SABINAS, COAH.- Juan Carlos Hernández, vicepresidente del club Sabinas "River Bike", informó que buscan becas para niños y jóvenes ciclistas.

Menciona que en la directiva ya están formando el nuevo proyecto que se llevará a cabo para el 2025 y están realizando una reestructuración total de lo que van a hacer para el próximo año, enfocándose más hacia traer becas para el ciclismo a los niños y adolescentes.

"Más que nada vamos a tratar de que nuestros chiquitines, nuestros jóvenes, tengan también la oportunidad de continuar estudiando. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas, atletas ciclistas de otros tipos de deportes, que a veces no culminan sus estudios por falta de becas o porque no pueden pagar las colegiaturas. Entonces, lo que hace Sabinas "River Bike" es un programa que va a tratar de que los muchachos deportistas pasen de la escuela secundaria a la preparatoria y la universidad, para que cada universidad nos apoye dándoles becas deportivas a las personas que las requieran".

Señaló que prácticamente va a ser un proyecto global. "Vamos a presentar este proyecto a las instituciones educativas para que tengan el interés de captar alumnos deportistas que representen su institución. También vamos a acudir a empresas que puedan becar a algún muchacho para que, cuando compita, represente su empresa. Entonces, eso es el vehículo que vamos a manejar".

Además indicó que, van a trabajar con la CONADE. "Primero Dios, estamos haciendo las propuestas y llevando a cabo todo esto para que, a partir de enero de 2025, podamos formar encuentros estudiantiles, de manera que cada deportista tenga la oportunidad de sobresalir en el deporte que llevamos, que es el ciclismo de montaña (MTB)".

Mencionó que, ahorita son pocos los niños y jóvenes ciclistas que tienen porque anda pura gente mayor. Y no quieren que el ciclismo culmine, pretenden que perdure. Por eso, van a inyectarle sangre nueva a los chicos y a los niños para que ellos continúen con este deporte. "La mayoría que andamos en el ciclismo somos de 20 años para arriba. Vamos a enfocarnos en los menores de 20 años para que esos niños tengan la oportunidad de sobresalir. Muchas veces, uno ya no puede competir a nivel nacional o estatal, pero ellos sí podrán gracias a la preparación que les vamos a brindar. Esta gran oportunidad que queremos ofrecerles es para que el ciclismo continúe y no se acabe". "Vamos a abrir la oportunidad para que ellos continúen y nos representen en el futuro, cuando tengan 20 o 25 años y estén en su cúspide, pudiendo competir en Panamericanos o nacionales". Señaló.

Expresó que eso es lo que quieren lograr, porque Sabinas tienen mucho potencial deportivo. "Solo falta atención, al menos en nuestro rubro, para que el día de mañana otros deportistas sigan el mismo camino y podamos tener representantes de Sabinas a nivel estatal o nacional".

Por último, invitó a la ciudadanía en general a que cada jueves se unan al Paseo Nocturno, organizado por el ciclista Mike Carmona, quien también los está apoyando mucho en el ciclismo. "Hemos visto que muchos niños y jóvenes acuden al paseo, lo cual es un detonante que nos da la iniciativa de abrir espacios para ellos." Finalizó.