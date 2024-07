Ciudadanos se Quejan Por Cobros Excesivos en sus Recibos de Luz

SABINAS, COAH. - La reciente situación en la Región Carbonífera, ha generado un notable descontento entre los ciudadanos, debido a los elevados cobros en sus recibos de energía eléctrica. Numerosos residentes han expresado su frustración en redes sociales, denunciando aumentos significativos e inexplicables en sus facturas.

Una ciudadana compartió su experiencia, señalando que su recibo de electricidad alcanzó los siete mil setecientos setenta y nueve pesos en el último bimestre, a pesar de que actualmente viven menos personas en su hogar en comparación con antes, que le salían mil quinientos pesos.

Otra usuario comento que no cuenta con aparataos de aire seco, ni mini Split, las personas que viven en su casa siempre están trabajando y lava una vez por semana, para ahorrar energía y aun así su recibo le salió en cinco mil 073 pesos, siendo que cada bimestre paga entre $1,300, máximo $1,500 y era cuando tenía mini Split, ahora que no tiene sale mucho más y no se explica el porqué.

Otro usuario también informó que su factura se duplicó a once mil pesos, sin este tener cambios en el consumo de dispositivos eléctricos, ni en la cantidad de personas en su hogar, lo cual considera injustificado. Además, se quejó de que la aplicación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no le permite generar un reporte de aclaración, argumentando que su consumo está por debajo del promedio, y que el teléfono de quejas de la CFE no ofrece respuestas.

Personal de la CFE, por su parte, mencionó que con las altas temporadas de calor, es más el uso de energía eléctrica que consumen los usuarios, ya que prenden más tiempo el mini Split, abanicos, o aires secos, etc... Al aumentar el consumo, aumenta la tarifa, que varía según el nivel de consumo.

"Consumo básico": hasta 600 kW se cobra con un precio de $0.770 por kW.

Si pasas ese consumo, 900 kW te los cobran con la "Tarifa intermedia 1": que tienen un precio de $0.958 por kW.

Si te excedes de los 1,500 kW, se te cobra 300 kW con la "Tarifa intermedia 2": con un precio de $1.244 por kW.

Y si consumes más de 1,800 kW, te cobran el resto de kilowatts como "Tarifa excedente" la cual tiene un precio de $3.685 por kW, lo que incrementa significativamente el costo del recibo.

(Puede observar en su recibo de luz el desglose de lo mencionado).

Sin embargo, los usuarios insatisfechos con sus recibos tienen el derecho de presentar quejas ante la CFE. Según el contrato de adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la CFE está obligada a reembolsar o acreditar cualquier monto excedente en futuras facturas.

Es crucial que los ciudadanos afectados ejerzan su derecho a presentar reclamaciones para que la situación sea revisada y, de ser necesario, corregida adecuadamente.