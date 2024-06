Buscan Reina para Las Villa de Cloete

SABINAS, COAH.- Emiten convocatoria en busca de las reina de las Villa de Cloete en el Municipio de Sabinas, dando a conocer la logística y pormenores la Secretaria del Comité de Reinado, Cecilia Dávila Guerrero.

Dicho comité quedó conformado por Sonia Rodríguez Cardona, como presidenta; Cecilia Dávila Guerrero, secretaria; Nelva Cárdenas González, tesorera; Adi Vega García y Sara Olga Malacara Pérez, como vocales, quienes dieron paso a la presentación de la convocatoria para quienes quieran ser reina de la Villa de Cloete.

Dávila Guerrero dio a conocer la convocatoria, que en esta ocasión será solo para la Villa de Cloete, en donde se menciona los requisitos que se requieren para poder participar como candidata de la mini feria de este poblado.

Señaló que para poder participar tendrán que ser residentes de la Villa de Cloete, en donde deberán presentar su comprobante de domicilio actual.

Deberán contar con la edad entre 16 a 22de años, deberán presentar CURP y acta de nacimiento, en caso de ser menor de edad se requiere una carta de autorización y compromiso de sus padres o tutores la cual debe de ir firmada por los mismos.

Indicó que unos de los requisitos indispensables es ser soltera, no estar comprometida, no estar ni quedar embarazadas durante el certamen, ni reinado; en caso de suceder se les dará de baja inmediatamente del concurso, y su inscripción no será reembolsable. Aclaró que de quedar embarazada durante su reinado, deberá renunciar y pasar su corona a la semi finalista, y no podrá entregar corona en la mini feria 2025.

Mencionó que si se desempeñan como estudiantes, deberán presentar una constancia de estudios avalada por la SEP, y cardex de la institución actual en la que estudia. En caso de estar agregadas al sector laboral, deberán contar con disponibilidad de horario y presentar una carta de trabajo en donde se mencione el cargo. Así mismo puede ser propuesta y patrocinada por alguna asociación, un comité, organización, empresa o iglesia o club social

Puntualizó que para poder participar, se pide que deben disponer de tiempo y ser puntuales para las actividades señaladas, en donde deberán respetar y acatar plenamente las indicaciones, recomendaciones y decisiones del comité de reinado 2024. Así mismo se sugiere que cada candidata deberá nombrar a un representante, la cual la acompañara en los eventos y cómputos establecidos por el comité.

Agregó que deberán cubrir la cuota establecida de $2,500 pesos, la cual podrá ser recabada con patrocinios o actividades realizadas por la candidata. Más $500 pesos de inscripción, dando un total de $3,000 pesos, en donde dichas actividades deberán ser planificadas.

Por último mencionó que se contara con un notario público el cual dará fe y legalidad de este certamen de belleza.