Carambola frente al Church

SABINAS, COAHUILA.- Por enésima ocasión se presentó una “carambola” en el cruce de las calles Paseo de los Leones y Hermenegildo Farías, donde participaron tres vehículos cuyos conductores resultaron ilesos.

El accidente se registró aproximadamente a las 19 horas cuando Misael Campos Rodríguez de 26 años, que conducía un vehículo Honda Civic, modelo 2018, impactó a un Ford Mustang, modelo 2008, que era conducido por Nerida Jennifer Calámaco Martínez, así como a un Ford Mercury, modelo 1996, que era conducido por María de Jesús Renovato Pardo.

Vehículo que conducía Misael Campos Rodríguez.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar apoyo a los participantes en el choque múltiple, no presentándose lesionados entre los conductores, excepto crisis nerviosa.

Oficiales de Policía y Tránsito Municipal levantaron el parte del accidente y citaron a los involucrados a la dirección de Seguridad Pública donde se espera puedan llegar a un acuerdo de reparación de daños.