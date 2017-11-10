Casi listo Centro de Justicia Penal

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, mencionó que se cuenta con un avance de más del 95% en la construcción de las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El entrevistado agregó que solo están esperando que sea entregada este mismo mes de noviembre lo que serán las nuevas oficinas mismas que están ubicadas en el antiguo Cereso.

Ramírez Guillén mencionó que estas instalaciones permitirán que los ciudadanos no tengan que ir de un lugar a otro, para realizar sus trámites en las instancias que se concentrarán en este lugar.

Finalmente, aún no se tiene una fecha definida de la entrega de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera, mismas que estarán siendo entregadas por parte del gobernador del estado Rubén Moreira Valdez.