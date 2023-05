Ceremonia cívica en Sabinas por el 161 aniversario de la batalla de Puebla

Sabinas, Coahuila (04 de mayo 2023 ).- Con la participación de diferentes instituciones educativas, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, acompañada por el cabildo y funcionarios estatales y municipales presidió la ceremonia cívica conmemorativa del 161 aniversario de la gloriosa batalla de Puebla, donde se rindieron honores a la bandera con la banda de guerra y escolta del Tecnológico Nacional de México, campus Región Carbonífera, en la explanada de la plaza principal. La alcaldesa señaló que "el 5 de mayo nos llena de orgullo como mexicanos, al ser una fecha que puso en alto el nombre de México y su soberanía".

Asistieron la profesora Marisol Ávila Menchaca, subdirectora de Servicios Educativos, profesora María Luz Mercado Meza

jefa de sector zona escolar 307, el supervisor de la misma zona escolar, profesor Gilberto Padilla Martínez, profesor Mario Alberto Reyna Aguirre, director de la escuela primaria Ignacio Zaragoza turno matutino, personal docente, estudiantes y padres de familia; de igual manera el cronista municipal profesor Ramiro Flores Morales, Ulises Ramírez Guillén, delegado regional de la Fiscalía, el coordinador regional del DIF, Carlos Boone Godoy y Sarilú Cárdenas en representacion del director del TecNM campus Región Carbonífera, doctor Luis Carlos Longares Vidal

Haro Martínez dijo que fue en Puebla donde mexicanos valientes vencieron a la fuerza militar mejor organizada en aquella época y la más poderosa del mundo. Con esa lección de orgullo, valentía y dignidad, las armas nacionales se cubrieron de gloria. A la fecha, la hazaña resuena en todos los rincones del país y del extranjero. "La Gesta de Puebla nos recuerda, precisamente, la importancia que tiene la soberanía para una nación, como principio que la une y le da identidad. Como mexicanos, coahuilenses y sabinenses, cada vez que escuchamos nuestra historia, cada una de las etapas vividas, sabemos que no son solo frases, va mucho más allá. Cada una de ellas nos da identidad y orgullo por lo que fueron capaz de hacer quienes nos antecedieron y que sigue, en este caso, su ejemplo vivo".

No hay que buscar mucho, dijo, la respuesta estuvo en la actitud, valor, patriotismo, entrega y solidaridad del ejército al mando del general Ignacio Zaragoza ante quienes se decían invencibles, y hoy los recordamos en esta bendita tierra de voluntad firme donde su memoria permanece. "Ese es nuestro reto fundamental: que no se nos olvide quienes forjaron nuestra nación sin reparar en nada más que la defensa de un país como México, lleno de contrastes de norte a sur, pero identificado con la misma causa y objetivos. Siempre la justicia social por encima de cualquier otra causa. Estoy orgullosa de mis orígenes, de los ejemplos que nos dejaron los héroes que nos dieron patria y libertad, aprendizaje y muestras de valentía sin igual, que no los atemorizaba ningún vendaval; ningún ataque por más fuerte que pareciera porque los mexicanos estamos hechos a base de adversidad y no claudicamos".

La entrega del general Ignacio Zaragoza nos llena de orgullo, pero también significa una entrega sin reparos para responder a nuestra gente, señaló Diana Haro y agregó que el 5 de mayo, nos da muestras de lo que somos capaces de hacer cuando se trabaja en equipo, en forma coordinada desde cualquier trinchera para cumplir metas. Hizo un llamado a que no perdamos de vista los objetivos, el municipio nos necesita en un accionar constante; requerimos de la suma de voluntades para avanzar juntos.