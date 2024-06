Ceremonia de Graduación de CBTIS 20, Generación 2021-2024

SABINAS, COAH.- Se viste de gala El Centro Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicio No.20 "Eugenio Rodríguez Téllez", para celebrar la Ceremonia de Graduación de la Generación 2021-2024.

Fue la noche del martes 25 de junio que con gran júbilo se dieron cita 8 grupos de alumnos que culminaron sus estudios académicos medio superior, en donde los acompañaron sus docentes, padres de familia, amigos y demás familiares, para ser partícipes de este gran logro.

Atendieron la invitación a dicha celebración, en representación de la alcaldesa Diana Haro, se contó con la presencia de la coordinadora municipal de Educación y Cultura, Maestra María del Pilar Arizpe; la comisionada estatal de la DGTI en el estado de Coahuila María del Rosario Linares; el alcalde electo de Sabinas, Feliciano Díaz Iribarren; en representación del Director del Tecnológico, la directora académica Entel Margarita Hernández Alemán; entre otras personalidades. Así mismo complaciéndose con su presencia el padrino de la generación de la quincuagésima quinta generación Carlos Jiménez Villarreal, personal docente, administrativo y de apoyo, y no pudo faltar el anfitrión del emérito, el Director el Ing. Francisco Acosta Cansino.

El Director procedió a dar su agradecimiento a los presentes, la felicitación y emotivo mensaje a los alumnos egresados.

"Agradezco en primera instancia al personal docente, administrativo y de apoyo, que gracias al esfuerzo, a la dedicación, al empeño, aun con todas las limitantes que se tiene, ahí está el resultado maestro".

"Jóvenes llevan el conocimiento y la herramientas necesarias para enfrentar al mundo, no importa el mundo laboral, no importa el mundo educativo pero siempre siéntanse orgullosos de ser egresados del CBTIS No. 20, gracias jóvenes por haber seleccionado este plantel como parte de su educación académica, y donde quiera que estén acuérdense que son egresados de esta institución educativa, sean carneros de corazón, sueñen en grande para que sus realidades sean también en grande, no hay límites, nunca se fijen esas metas, ustedes tienen un gran tesoro que es la juventud".

"Padres de Familia, gracias por haber apoyado a sus hijos y que hoy están viendo ya los resultados, gracias por haber compartido esfuerzos, dedicación, y sacrificios, gracias por esos tres años, de todo corazón muchísimas gracias por haber hecho sentir la satisfacción de haber cumplido, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre, a cada uno delos que están aquí, y no por que se van se olviden del CBTIS, está es y será siempre su casa".

Como padrino de generación y ex alumno del CBTIS No. 20, el regidor Carlos Jiménez Villarreal, pronunció su mensaje a los padres de familia y a sus ahijados, no solo por la celebración de su éxito académico, sino también por su crecimiento personal, sus logros y la culminación de una etapa llena de esfuerzos, dedicación y perseverancia.

"El camino no será siempre fácil, pero cuando trabajan en algo que de verdad aman, vale la pena el esfuerzo y sientan que el éxito sea más gratificante, sean agradecidos y humildes, reconozcan el apoyo de sus familias, amigos y maestros; la humildad les permitirá seguir creciendo y aprendiendo de los demás y les abrirá puertas a nuevas oportunidades. El futuro está en sus manos, confió en que lo llenaran de éxitos y logros, recuerden que somos orgullosamente Carneros, Muchas Felicidades generación 2021-2024, El mundo los espera".

Posteriormente los alumnos egresados uno a uno fueron pasando al estrado, para recibir simbólicamente su certificado de estudios, el cual constata que han finalizado sus estudios preparatorios, también recibieron un presente por parte de su padrino y maestros. Así mismo hicieron entrega de certificados a la excelencia académica, y participantes destacados de las diversas prácticas tanto deportiva, empresarial y Académicas. En la misma ceremonia también se reconoció al profesor Juan Armando González Ruiz, por 30 años de trayectoria en esta institución educativa.

Para finalizar los despidieron con música, confetis y fuegos artificiales, entre ello cambiaron su borla de su sombrero y así mismo aventaron su birrete al aire con júbilo y alegría muestra de la culminación de sus estudios académicos medio superiores.