Choca ebrio en la Zona Centro

SABINAS, COAH.- Un ebrio conductor ocasionó un percance vial en la zona centro de la ciudad mientras circulaba de norte a sur, dejando a su paso cuantiosos daños a otro vehículo y a una persona lesionada.

Socorristas de la Cruz Roja atendieron a Alejandra Castro quien resultó lesionada en el percance.

Los hechos ocurrieron cuando el responsable circulaba en su vehículo Nissan Sentra color blanco con placas FNG-72-55, es al omitir un alto que impacta de forma lateral a otro vehículo que circulaba en vía libre.

Los afectados, Domingo Castro Velázquez conducía un vehículo Ford Fiesta color gris con placas 07-WJX mencionó que el circulaba de poniente a oriente por la calle Francisco I. Madero cuando fue impactado.

Castro Velázquez iba en compañía de su hermana Alejandra Castro Velázquez, esta última resultando lesionada, siendo auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a la clínica ISSTE; mientras tanto el responsable quien tenía aliento alcohólico fue detenido por los oficiales de Seguridad Publica.