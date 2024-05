Cierra sus Puertas Boca Roja en Sabinas; CANACO ofrece su apoyo

SABINAS, COAH.- Después de 18 años de servicio a la ciudadanía en Sabinas, la Tienda exclusiva para damas "Boca Roja", deciden cerrar sus puertas.

La prestigiosa tienda de ropa "Boca Roja", está a punto de cerrar dejando a todos los clientes en shock, ya no podrán comprar en este lugar, siendo esta localidad una de los negocios de más fama para las damas; la misma se encuentra ubicada en Independencia y Madero en plena zona centro, Hoy nos confirma uno de los propietarios de esta localidad, que efectivamente están liquidando toda su mercancía, y será el miércoles 22 de mayo el último día que tendrán sus puertas abiertas; sin mencionar el motivo, solo dijo que se irán a Aguascalientes.

Por otro lado el presidente de la cámara de comercio en Sabinas, Ing. Guillermo Lazarín, menciona que actualmente no ha tenido comunicación con el sr. Juan Carlos, uno de los dueños del establecimiento, que el mismo se acaba de recién enterar y es una lamentable noticia, no se saben los motivos por los cuales cerraran el lugar, y se sorprende ya que pertenecen a la directiva de la CANACO y no han mencionado nada.

Indicó que: "Lo que sí sabe son de los problemas por los que estamos pasando en la Región Carbonífera, de la situación económica que todos estamos pasando". Es por ello que invita a los comerciantes, que quieran sentirse apoyados por esta cámara, y ver la manera de tratar de ver soluciones, como se les puede ayudar, o tratarlos con la secretaria de economía.

Señaló que: "Es muy triste enterarnos que personas participativas como el dueño de Boca roja, tengan que retirarse, desde que ha estado como miembro de la CANACO, nos ha apoyado como consejero, le gusta participar y apoyar mucho a los comerciantes y la verdad no sabemos por qué haya tomado esta decisión, pero queremos que sepa que cualquier cosa que sea, estamos aquí para apoyarlos a ellos y a todos los que pertenecen a esta Cámara de Comercio".