Cierre de AHMSA Deja en Crisis a Empresarios de la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- El anuncio de quiebra de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) ha generado un impacto devastador en la economía de la Región Carbonífera, dejando a su paso una estela de empresas afectadas y miles de empleos en riesgo. Uno de los empresarios afectados es Remberto Hernández Cárdenas, propietario de Maluva Internacional S.A. de C.V., quien ha compartido su experiencia sobre cómo la situación ha sumido a su empresa en una crisis económica sin precedentes.

Hernández Cárdenas, cuya empresa fue proveedora de AHMSA durante más de 20 años, señala que los problemas financieros de la siderúrgica comenzaron hace cinco años. "El problema de básicamente a nosotros nos ha afectado porque pues sus empresas filiales en este caso Micare, Mimosa, Hércules son empresas que también están emproblemadas en suspensión de pagos, y pues no nos han pagado en más de 5 años y no se le ve por dónde puedan querer resolver el problema". Esto ha puesto a muchas empresas, incluyéndonos, al borde de la quiebra", explicó.

El empresario destaca que la situación se ha complicado aún más debido al conflicto entre Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos, y el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. "Nos encontramos atrapados en medio de un pleito político y económico. Mientras ellos se enfrentan, nosotros sufrimos las consecuencias. Nuestras empresas han quedado sin capital, sin trabajo, y con deudas que parecen interminables", comentó Hernández con preocupación.

La situación en Maluva Internacional S.A. de C.V. ha sido crítica. Hernández se vio obligado a despedir al 80% de su personal, manteniendo solo a la secretaria, él mismo como propietario, y un empleado más. A pesar de las dificultades, Hernández ha mantenido la empresa operativa, aunque en un nivel mínimo, con la esperanza de que algún día la situación mejore. "No podemos cerrar definitivamente porque las deudas siguen, los gastos continúan, y necesitamos estar listos para reactivar operaciones si en algún momento se resuelve este problema. Pero la incertidumbre es abrumadora", añadió.

Señala que esta es una situación muy difícil ya de hace muchos años y es lamentable que una situación que tiene el presidente de México con Alonso Ancira pues lo hayan llevado a ese terreno. "Desconozco si es algo personal, no sé si realmente Ancira y sus empresas incurrieron en algún delito fiscal, o algún delito federal, pero es un tema entre ellos al final. Yo creo que el gobierno el presidente en el afán de no sé, si de castigar o echar a la quiebra esa empresa, no está pensando o no ha pensado más bien en los daños colaterales que esto ocasiona, tanto para la empresa como sus mismos empleados tanto de confianza como sindicalizados y así mismo los daños a otras empresas y sus trabajadores"

El impacto del cierre de AHMSA no solo ellos se van a la quiebra; la crisis ha afectado a numerosas empresas en la Región Carbonífera, desde grandes proveedores hasta pequeños negocios. "AHMSA era el pilar económico de la región. Su colapso no solo afecta a las empresas directamente vinculadas, sino también a toda la cadena económica que dependía de su operación. Esto está llevando a muchas empresas a la quiebra", afirmó Hernández.

El empresario subrayó que, aunque no tiene cifras exactas, son muchas las empresas en la región que están luchando por sobrevivir. Algunas tienen carteras pendientes millonarias, mientras que otras cientos o miles. "Es una situación muy difícil. Muchas empresas están al borde de la quiebra, y no se ve una salida. La falta de respuesta por parte del gobierno solo agrava el problema", sostuvo. "La deuda que tiene AMHSA con mi empresa, es demasiado grande e importante, no nada más conmigo sino con muchas empresas, suficiente para llevar a la quiebra a cualquier empresa, cuándo no te pagan, cuando tienen más de 5 años con una deuda, cuando tu capital de trabajo se queda estancado durante 5 o 6 años, pues no hay empresa que soporte porque las deudas insisto continúan y estas gentes continúan en la misma postura". Concluyó.