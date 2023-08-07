Clausura alcaldesa cursos vacacionales

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, acudió la mañana de este lunes a la clausura del taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca” en la "Carlos Pereyra", donde estuvo acompañada por el profesor José Luis García Méndez, coordinador regional de bibliotecas, la síndica Laura Wong y la coordinadora de Educación y Cultura, maestra Maripily Arizpe. En el lugar hizo el exhorto a los niños para que continúen adelante en el acercamiento a los libros, para fortalecer lo que es la lectura, escribir y crear, a partir de diferentes actividades y divertidos talleres donde se involucraron juegos y convivencia.

Después de 4 semanas con los temas "Paleta de colores", “Garibayescas: paradero literario", "Melodías del cine", "Lecciones de un grillo, dos lobos y más", los niños tuvieron oportunidad de aprender y convivir, además de sembrar el interés de acudir a las bibliotecas. La alcaldesa Diana Haro Martínez acudió a la clausura donde entregó constancias a los asistentes.

Haro Martínez agradeció el acercamiento a los libros por parte de los asistentes a quienes invitó a que acudan a la biblioteca más cercana a su domicilio. "Me llena de satisfacción ver como los niños aprenden y disfrutan de los programas como este".

Agradeció la alcaldesa a los padres de familia por impulsar la importancia de la lectura y a sus maestros y maestras que estuvieron pendientes de ellos. La biblioteca, tiene una dinámica especial que es integrar y convivir en familia, lo cual se reflejó durante las semanas del programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, en el cual todos los asistentes se mostraron entusiasmados y ávidos de aprendizaje.