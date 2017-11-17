Comparece en audiencia

SABINAS, COAH.- Una audiencia se celebró el día de ayer en el Juzgado en contra de un sujeto por el delito de robo en el mineral de Palaú, por tal motivo se formuló imputación para la próxima audiencia.

La audiencia realizada fue en contra de Luis Alberto V, por el delito de robo con modalidad agravante por haberse cometido en una cantina denominada bar Round 0 ubicada en el mineral de Palaú.

A este sujeto se le formuló imputación y la próxima audiencia será dentro de 144 horas plazo que dieron para que se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso, este individuo ya tiene dos procesos por el delito de robo.

La próxima audiencia en contra de esta persona se estará llevando en los próximos días.