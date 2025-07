CONAVI y Zulmma Guerrero Cázares Trabajan en Análisis para Proyecto Habitacional

SABINAS, COAH.- La diputada local Zulmma Guerrero Cázares exhortó a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) a realizar estudios de análisis y riesgo antes de iniciar la construcción de 300 viviendas en Sabinas, como parte de un proyecto que contempla mil casas en total. La legisladora advirtió que es fundamental evitar errores del pasado, como los ocurridos en la colonia Santo Domingo, donde la falta de planeación ha provocado inundaciones recurrentes durante la temporada de lluvias.

Guerrero Cázares subrayó que muchas de estas afectaciones se deben a que, en su momento, no se realizaron los estudios técnicos necesarios ni se respetaron los lineamientos de la Ley de Asentamientos Humanos. Por ello, insistió en que cualquier nuevo desarrollo habitacional debe alinearse con el plan de desarrollo municipal, para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad para las familias.

Como parte de su labor legislativa, la diputada presentó una reforma a dicha ley, en la que se establece que los permisos de construcción solo se otorguen si se cumplen con los criterios del plan municipal. Esto incluye la previsión de servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, elementos esenciales para asegurar una vida digna a los futuros habitantes.

"Lo que pretendemos es que no se repitan situaciones actuales, donde los servicios básicos no llegan con eficiencia a lugares que en su momento no fueron contemplados dentro del plan municipal de desarrollo", enfatizó Guerrero Cázares. Añadió que la falta de planeación no solo afecta la calidad de vida, sino que también representa un riesgo para el patrimonio de cientos de familias.

Finalmente, la legisladora reiteró que el objetivo de la reforma es garantizar que las mil familias beneficiadas con este nuevo proyecto habitacional puedan vivir con tranquilidad, sabiendo que su inversión está respaldada por una infraestructura adecuada. "Queremos que tengan la certeza de que no enfrentarán dificultades de origen, y que su nuevo hogar será un espacio seguro y funcional", concluyó.