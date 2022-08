Conquistan a Sabinas las ricas nieves de Oaxaca

SABINAS, COAH.- Con el fin de que la población de esta comunidad conozca los productos culinarios artesanales que se elaboran en otros estados de la República Mexicana, los heladeros Oaxaqueños, llevan sus exquisitas y poco comunes recetas a cada rincón del país mediante una gira de comercio que realizan año con año.

José Aguilar, heladero artesanal, indicó que, ya son más de 15 años los que ha dedicado a elaborar este tipo de nieves que se hacen con tipo de frutas, verduras y hasta licores, por lo que entre la variedad, se encuentran 27 sabores comunes y exóticos, los cuales van dirigidos a los paladares más exigentes.

Dijo que, entre los tipos de helados que más gustan son, encanto con guayaba y fresa, beso de ángel con nuez, tequila, queso, pistache, velo de novia, guanábana, mamey y mango con chamoy, todas estas, elaboradas con productos cien por ciento naturales y mexicanos, es por eso que sus sabores, resaltan grandemente en cada vasito con producto.

"Aunque yo comparto los ingredientes sin ningún problema a todos los que me los piden, la mano artesana es la buena, muchos me han querido copiar pero sinceramente no le llegan a los sabores porque nosotros manejamos puro natural, además de que nos lleva años aprender a hacerlo bien". Resaltó el entrevistado.

Finalmente, el artesano confesó que, aún no ha patentado su marca ni sus recetas, sin embargo si lo ha pesado ya que, sus sabores son originales y sobretodo muy exitosos en todos los estados mexicanos, por lo que patentar sería un buen logro en su desempeño como artesano.